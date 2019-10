Tchum qui peut - Partie 01 - Ernest et Rebecca

Pendant la préparation de l'anniversaire de Pépé, Ernest goûte par mégarde à du chocolat. Cela déclenche une réaction bizarre chez lui. Il éternue et deux mini-Ernest sortent de lui. La même chose leur arrive quand les mini-Ernest goûtent eux aussi au chocolat. Ces quatre mignonnes créatures vertes sont les "Tchums". Mais il faut absolument les cacher à Freddy et Coralie. Rebecca est occupée à autre chose et demande à Ernest de s'occuper d'eux. Sauf que les Tchums sont incontrôlables et risquent de se faire découvrir. Rebecca se fâche contre Ernest qui s'en occupe mal, selon elle. Ernest est en colère et pousse sans le faire exprès les Tchums à se montrer à Freddy qui pense voir des monstres. Rebecca gronde Ernest qui se sent rejeté et quitte la maison...