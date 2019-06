Pas touche au cadeau - Ernest et Rebecca

Rebecca a reçu un cadeau d'anniversaire de sa Maman, une magnifique trotinette, et explique à Ernest ce qu'est un cadeau. Il veut aussi lui en faire un et lui "donne"... un rhume. Maman emmène Rebecca chez le médecin. En rentrant, Rebecca apprend qu'un cambrioleur passe dans tous les maisons pour voler des objets. Elle est très inquiète pour sa trotinette et Ernest pour le cadeau qu'il a aussi finalement prévu pour elle. Voyant une silhouette, Ernest et Rebecca sont persuadés qu'il s'agit du voleur. Malgré leur frayeur, ils mettent au point quantité de pièges, attaquent et poursuivent le "cambrioleur" alors qu'il s'enfuit. Mais il s'agissait simplement de Freddy, le copain de Coralie, qui voulait la surprendre chez elle. Rebecca va alors comprendre que c'est Ernest qui a cambriolé les maisons avoisinantes pour lui faire aussi un cadeau.