Escape Room

Cinéma - Thriller | 2017

Pour fêter son 30ème anniversaire, Kristen emmène son copain Tyler et deux autres couples d’amis au tout nouvel Escape Room. Le groupe est enfermé dans une chambre et pendant que le temps s’écoule, ils doivent résoudre des puzzles et des énigmes cryptiques pour pouvoir s’échapper. Mais ils s’aperçoivent très vite que quelque chose ne tourne pas rond. Les épreuves deviennent non seulement de plus en plus difficiles mais aussi plus sanglantes et entraînent les participants dans un jeu qui pourrait bien leur coûter la vie.