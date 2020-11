Infos, Mag & Sport ・ Esclaves, le 3 décembre sur la chaîne Histoire

Esclaves retrace 400 ans de trafic humain entre l’Afrique et le Nouveau Monde. Cette série documentaire en 6 épisodes est incarnée par Samuel L. Jackson, icône d’Hollywood et fervent militant des droits de l’Homme, avec Afua Hirsch et Simcha Jacobovici. Plus de 12 millions d’Africains – hommes, femmes et enfants – ont été enlevés et réduits en esclavage. Au moins 10%, soit plus d'1 million de personnes, sont mortes avant d’arriver à destination. C’est une histoire de brutalité et d’inhumanité. C’est aussi une histoire de résistance, d’accomplissements et d’espoir.