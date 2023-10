3-6 ans • Aventure

Esme et Roy sont les meilleurs Monstro-gardiens de Monstroville. Ils sont passés experts dans l’art d’inventer des jeux aidant les petits monstres à résoudre leurs grands problèmes. Avec des personnages adorables auxquels on ne peut que s’attacher, la série Esme et Roy inspire les enfants à jouer différemment et favorise ainsi la créativité et l’apprentissage.