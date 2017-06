Émotions, sensations fortes, départ, ce qui vous attend ce soir

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Avis aux fans de la série Esprits Criminels. Les téléspectateurs vont devoir se préparer à vivre un épisode particulièrement éprouvant. Entre émotions, sensations fortes et grand départ, MTF1 vous en dit plus sur l’épisode de ce soir.

Une page semble définitivement vouloir se tourner dans l’histoire de la série Esprits Criminels. Après douze années de bons et loyaux services, certains acteurs comme Shemar Moore (Derek Morgan) ont fait le choix de se lancer dans de nouveaux projets professionnels. Et malgré ce départ très émouvant l’arrivée de Luke Alvez (Adam Rodriguez) dans le premier épisode a donné le ton de cette nouvelle saison : les sensations fortes et les émotions seront plus que jamais au rendez-vous. Mais ce n’est désormais plus un secret pour personne, ce soir un agent du FBI participera à sa dernière enquête au sein de BAU. Le moins que l’on puisse dire, c’est que les nerfs des téléspectateurs vont être mis à rude épreuve.

Pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus sur l’épisode inédit qui sera diffusé ce soir sur TF1, voici un petit avant-goût de l’intrigue. L’unité d’élite est envoyée à Los Angeles après la découverte des corps calcinés de deux enfants, Hannah, 14 ans, et Max, 11 ans. L’affaire semble similaire à une autre remontant à deux ans et en étudiant la scène de crime, les profileurs comprennent assez rapidement qu’il s’agit effectivement du même tueur. Les entretiens avec les familles et les proches de deux jeunes victimes ne donnant rien, l’équipe se tourne vers les médias afin d’alerter la population du danger et d’encourager quiconque ayant des informations à se faire connaître. Pendant ce temps, le tueur enlève Francesca, une autre jeune fille âgée de 16 ans qui rentrait chez elle après ses cours. En apprenant la disparition de Francesca, l’équipe en déduit que le tueur va rapidement se mettre en quête d’un jeune garçon pour compléter le duo.