Esprits Criminels : 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur A.J. Cook

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

A.J. Cook est l’une des actrices préférées des inconditionnels de la série Esprits Criminels. A tel point qu’en 2010, lorsqu’elle a été brutalement licenciée par les producteurs de la série, les fans se sont mobilisés pour la faire revenir à l’antenne, avec succès. Coqueluche du public, l’actrice, qui incarne depuis 2005 – avec une petite pause de quelques mois entre juin 2010 et mai 2011 - la profileuse A.J. Cook, a dans sa manche de quoi surprendre ses fans.

La preuve avec l'épisode 2 de la saison 12 diffusée ce lundi 12 juin 2017 sur TF1 et dans lequel elle était au centre de l'intrigue... la preuve avec ces 5 choses que vous ne saviez peut-être pas sur elle.



1. "Mais comment s’appelle vraiment A.J. Cook ?" Voici une question que de nombreux téléspectateurs se sont déjà posés un jour. Bonne nouvelle pour ces derniers, voici la réponse ! L’actrice qui incarne J.J. s’appelle en réalité Andréa Joy Cook.



2. Mariée depuis août 2011 à Nathan Andersen avec qui elle a eu deux enfants nés en septembre 2008 et juillet 2015, A.J. Cook est très croyante. Elle fait d’ailleurs partie de L’Église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours plus connue comme étant l’Église des Mormons.



3. La comédie n’était pas la passion première d’A.J. Cook. C’est en tant que danseuse qu’elle s’épanouissait pleinement dans son enfance. Douée, la jeune femme qui pratiquait notamment le modern jazz ou encore le ballet, a participé à ses premières compétitions à partir de l’âge de 4 ans. Après avoir donné quelques cours de danse, elle a bifurqué à l’âge de 17 ans vers une carrière d’actrice.



4. Atteinte d’un sévère astigmatisme pendant son enfance, elle était légalement considérée comme une personne aveugle. Un handicap qu’elle a réussi à laisser derrière elle en se faisant poser dans les yeux un implant qui lui a permis de retrouver une vision parfaite.

5. Sa carrière, elle l’a commencée en tournant dans une pub pour un célèbre fast-food. Après une poignée de rôles, elle arrive à se faire connaître en incarnant l’une des sœurs Lisbon dans le film Virgin Suicides de Sofia Coppola. Un long-métrage avec également Kirsten Dunst qui plonge dans le quotidien étouffant des cinq filles d’une famille dont la mère est autoritaire et puritaine. Après le suicide de la cadette de la famille, les quatre sœurs restantes sont peu à peu privées de liberté, jusqu’à une issue fatale.



Retrouvez A.J. Cook et son personnage de J.J. comme jamais on ne l'a vue jusque-là dans l'épisode "Au coeur du brasier", à revivre en replay sur MYTF1 ICI et ci-dessus.