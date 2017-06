Esprits criminels : qui est Adam Rodriguez alias Luke Alvez ?

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Alors que Shemar Moore ne fait plus partie du casting, un autre beau gosse est arrivé lundi sur TF1, dans la saison 12 inédite d’Esprits Criminels. Son nom : Adam Rodriguez. Appelé en renfort pour incarner Luke Alvez, le comédien est loin d’être un inconnu pour les fans de séries. Il affiche en effet un CV plus qu’impressionnant ! S’il a fait quelques apparitions dans New York Police Judiciaire, Felicity ou encore Psych : Enquêteur malgré lui, il a également décroché des rôles réguliers dans bon nombre de séries.

Il débute sa carrière en tournant dans une saison de Brooklyn South. Il joue également dans 6 épisodes des Âmes damnées, dans 18 épisodes de Roswell ou encore dans 11 épisodes d’Ugly Betty. Mais c’est une autre série qui fait de lui une star dans le monde entier. En 2002, il décroche le rôle d’Eric Delko dans Les Experts : Miami. Un personnage qu’il incarne pendant 10 ans dans ce spin-off des Experts diffusé sur TF1 et TMC.

Adam Rodriguez, qui a vu le jour en 1975 dans une famille latine – la mère est d’origine portoricaine, le père a des racines cubaines -, a également dévoilé ses abdos de rêve aux côtés de Channing Tatum et Joe Manganiello dans les films Magic Mike et Magic Mike XXL réalisés respectivement par Steven Soderbergh et Grégory Jacobs. Un joli parcours pour ce comédien qui se destinait avant tout à une carrière sportive comme joueur de baseball. Un rêve qu’il n’a pu réaliser à cause d’une blessure. Après avoir travaillé comme agent de change, il a fini par changer de nouveau de voie et devenir acteur. Un choix qu’il ne doit pas regretter !

Retrouvez Adam Rodriguez lundi dans un épisode inédit d'Esprits criminels diffusé à 21 heures sur TF1 !