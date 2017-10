Esprits criminels : Le cauchemar de l’agent Spencer Reid

Par Cyndelina Arnous | Ecrit pour TF1 |

Comme tous les lundis, la suite de la saison 12 d’Esprits Criminels était diffusée sur TF1 hier soir. Un épisode très mouvementé pour toute l’équipe, mais surtout pour Reid. Et pour cause dès les premières minutes, l’agent du FBI se fait arrêter par la police mexicaine après une terrible course-poursuite. Visiblement drogué et en possession de cocaïne et d’héroïne, il se fait immédiatement emprisonner.

Reid s’était rendu au Mexique afin de rencontrer une femme médecin et pouvoir aider sa mère malade. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu. La femme en question est retrouvée morte dans une chambre d’hôtel. Reid devient alors le principal suspect. Encore sous l’effet de la drogue, il est victime d’absences et n’est pas en mesure de se rappeler ce qu’il s’est réellement passé. Alors que tout l'accuse, ses coéquipiers Prentiss, Rossi et Alvez se rendent sur place afin de venir en aide à leur coéquipier, persuadés de son innocence.

De retour sur le sol américain, Spencer Reid est placé en détention. Les menottes aux poignets, il est conduit dans une prison fédérale où il restera jusqu’à ce qu’il soit écroué. A la fin de l’épisode, nous apprenons qu’une troisième personne était bien présente sur le lieu du crime. S’agit-il du coupable ? Alors que toutes les preuves l’accusaient, l’agent Spencer Reid va-t-il pouvoir être innocenté ? La réponse se fera savoir dans les prochains épisodes. Encore un peu de patience !

Cette fin de saison s’annonce pleine de rebondissements. En effet, même après 12 saisons, la série trouve encore le moyen de surprendre les fans de la série !

En attendant, vous pouvez revoir le replay de cet épisode ci-dessous.