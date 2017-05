Esprits Criminels de retour le ...

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Avis aux sérivores. Le mois de juin s’annonce riche en surprises. La saison 12 d’Esprits criminels sera, en effet, diffusée sur TF1 dès le 5 juin prochain à 20h55. Si les membres de l’équipe du département des sciences et du comportement du FBI vous avaient manqué, préparez-vous à vivre une saison 12 qui s’annonce d’ores et déjà intense et pleine de rebondissements. Les téléspectateurs ont donc rendez-vous chaque lundi pour découvrir un nouvel épisode inédit de la série. Et si vous brûlez d’impatience à l’idée de découvrir le premier épisode, voici un premier aperçu du synopsis de cet épisode intitulé : Tailler dans le vif.



Suite à l’évasion des treize tueurs en série, l’équipe se lance à leur poursuite afin de tous les remettre derrière les barreaux. Elle reçoit même le renfort temporaire de l’agent Luke Alvez de l’unité des fugitifs du FBI. Daniel Cullen, l’un des assassins en cavale, va refaire parler de lui lorsqu’un homme, Brian Philipps est retrouvé sur l’autoroute, après avoir subi ce que Cullen faisait endurer à ses victimes. L’équipe se lance à sa recherche, mais très vite qu’elle a affaire à monsieur Griffe, qui manipule encore ses victimes en leu faisan inhaler des drogues. Pour en savoir plus, rendez-vous le 5 juin dès 20h55 sur TF1.