Esprits criminels : découvrez les premières images de la nouvelle série avec Shemar Moore

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Shemar Moore est de retour. Du moins très bientôt. Après avoir quitté la série Esprits Criminels après plus de dix ans de bons et loyaux services, le comédien originaire d’Oakland en Californie avait souhaité prendre un peu de temps pour lui. Il était notamment parti en virée à Paris, en tant qu’égérie de la marque Redskins. Il était également parti en vacances au soleil. Mais ça c’était avant de reprendre le chemin des plateaux de tournage pour sa toute nouvelle série:<em> S.W.A.T</em>. Adaptée du film du même nom qui mettait en scène Samuel L. Jackson et Colin Farrell, LL Cool J, Michelle Rodriguez et Jeremy Renner dans la peau d’une unité d’élite d’intervention, la série débutera à l’automne aux États-Unis.

La première bande-annonce vient toutefois d’être dévoilée. On y retrouve Shemar Moore dans la peau du lieutenant Daniel "Hondo"Harrelson, rôle tenu dans le long-métrage par Samuel L. Jackson. Hondo se retrouve après un malheureux incident à la tête du S.W.A.T et doit donc composer pour faire sa place au sein de l’équipe tout en n’oubliant pas qu’il vient des rues de Los Angeles et d’une communauté qui ne s’entend pas avec les forces de l’ordre. Dans ces quatre minutes d’images, on voit donc comment Shemar Moore arrive à la tête de l’unité d’élite après que son boss a par accident tiré sur un adolescent noir au cours d’une intervention policière. Son limogeage permet à Hondo de pendre la tête de l’unité d’élite, et il est possible d’apercevoir les défis qui vont l’attendre.

Des similitudes avec Derek Morgan

Mais cette bande-annonce permet surtout de voir quelles méthodes Hondo entend appliquer afin de ramener l’ordre et la tranquillité au sein de la communauté qui l’a vu grandir.Et une chose est sûre, au vu de ces quelques minutes de présentation, Shemar Moore a choisi un personnage qui n’est pas sans rappeler Derek Morgan… Hondo, comme l’ancien agent spécial du FBI, sont deux hommes pragmatiques, intelligents et surtout intransigeants. On retrouve un Shemar Moore au top de sa forme !









