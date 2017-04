Esprits Criminels : mais qui sont ces deux enfants avec Shemar Moore ?

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Shemar Moore vient de passer un nouveau cap. L’acteur, devenu une vraie star en incarnant Derek Morgan dans Esprits Criminels, a en effet soufflé sa quarante-septième bougie le 20 avril dernier. Un anniversaire que le comédien a célébré comme il se doit, en famille. C’est ce qu’il a d’ailleurs montré sur son compte Instagram. Lundi, il a ainsi dévoilé à ses nombreux fans un cliché le montrant sur une colline en compagnie de deux enfants posant de dos. Deux petits bouts dont il a dévoilé – en partie – l’identité sur les réseaux sociaux.

"Famille !!! C’est une joie d’être avec les personnes que j’aime qui sont venues de Boston pour ma semaine d’anniversaire. J’ai emmené mes petits cousins voir le panneau HOLLYWOOD et ils ont vu à distance la magie d’Universal Studios… Ils m’ont dit : ‘Cousin Shemar, tu vis près d’Universal Studios et de Disneyland… Wow, tu as la vie la plus géniale qui soit !’ Ma vie à travers les yeux d’un enfant… Une vraie joie et une magie pure ! Je tiens fermement le petit de 4 ans pour être sûr qu’il ne tombe pas de la falaise", a-t-il écrit en guise de légende.

Ravi de fêter ses 47 ans, Shemar Moore a offert un petit cadeau insolite à ses fans. L’ex-star d’Esprits Criminels, qui fera son grand retour dans l’épisode final de la saison 12, a publié il y a quelques jours une vidéo le montrant sautillant dans la rue torse nu. Le comédien profite d’être devant la caméra pour se tourner et commencer à baisser son pantalon. "J’ai presque vu une pleine lune pour mon anniversaire", a-t-il lancé en légende.