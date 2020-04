Esprits Criminels : Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) à Monte-Carlo

Kirsten Vangsness, qui joue l'agent de liaison Penelope Garcia depuis deux saisons dans Esprits Criminels, vient à la rencontre des fans européens à l'occasion du Festival de Monte-Carlo.

A l'instar de son personnage de Penelope Garcia dans Esprits Criminels, Kirsten Vangness a un emploi du temps bien rempli : à la fois actrice de télévision et de théâtre, elle est aussi écrivain et a même vu plusieurs de ses œuvres publiées dans le Los Angeles Times Magazine. L'actrice est également reconnue pour son humour, puisqu'en 2005 elle remporte le prix des critiques de Los Angeles du meilleur espoir comique.

Kirsten Vangsness sera au Festival de la télévision de Monte-Carlo du 10 au 14 juin, pour représenter sa série, Esprits Criminels. Pourtant, on a bien failli passer à côté d'elle ! A l'origine, elle ne devait jouer que dans un épisode de la série. Finalement, son personnage est plébiscité par les téléspectateurs, et les producteurs d'Esprits Criminels décident de garder l'actrice et d'intégrer le personnage de Penelope Garcia à plein temps dans la série.

