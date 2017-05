Esprits Criminels : L'étrange message de Matthew Gray Gubler

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Avec Matthew Gray Gubler, la star de la série Esprits Criminels, on le sait, il faut être prêt à tout. Le jeune homme s’amuse très souvent à poster sur les réseaux sociaux des messages mystérieux, un peu fous et qui déroutent littéralement ses fans. Le week-end dernier (dimanche 14 mai) les Américains ont célébré la Fête des Mères. Et parmi toutes les personnalités du petit écran, Matthew Gray Gubler n’a pas pu résister aux plaisirs de poster une photo à sa maman. Mais comme on pouvait s’y attendre, l’acteur n’a rien fait comme personne. Il a posté une photo, qui semble tout droit sortie d’une publicité avec une légende tout aussi étrange.





Il écrit : "Joyeuse Fête des Mères maman. Je t’aime tellement. Je me souviendrai toujours de cette journée où nous sommes allés au parc et nous avons pris une photo de cette mère et son fils. Ensuite tu as mis un filtre sépia dessus et on a mangé tellement de hotdogs ensemble". Si certains followers ont clairement reconnu le message soulignant la dimension commerciale de la Fête des Mères, d’autres ont commenté qu’ils étaient fans de la folie de l’acteur de la série Esprits Criminels. Comme on pouvait s’y attendre, cette photo a battu des records sur Instagram.