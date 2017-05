Esprits Criminels : l’invitée très spéciale de Shemar Moore !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

Oubliés les selfies qu’il affectionne tant. Dimanche, c’est une vidéo en charmante compagnie que Shemar Moore, l’ex-star d’Esprits Criminels, a mis en ligne sur son compte Instagram. Un court enregistrement de quelques secondes sur laquelle il dévoile la belle complicité qui le lie à la femme de sa vie : sa mère.

Dans cette vidéo enregistrée à l’occasion de la Fête des mères - célébrée ce dimanche 14 mai aux Etats-Unis -, le comédien met en lumière sa mère dont il est très proche. "Bonne fête des mères à toutes les belles femmes qui prennent soin de leurs bébés. Ma mère a pris soin de son bébé et elle en prend encore soin. Donc je dois prendre soin d’elle", lance-t-il en préambule avant de laisser la parole à celle qui lui a donné la vie. L’occasion pour elle de dévoiler le programme de la journée concoctée par celui qui incarnait Derek Morgan dans Esprits Criminels. "On est allés au théâtre. On a vu Bodyguard (la comédie musicale ndlr). Ils dansaient et chantaient", raconte-t-elle.

Très proche de sa mère, Marilyn, Shemar Moore aide cette dernière, dont il est l’unique enfant, à affronter la maladie. En 2015, le comédien a en effet révélé qu'elle était en effet atteinte de sclérose en plaques. Une maladie diagnostiquée en 1999. "J’étais dans le déni pendant plusieurs années. Je lui disais : 'Prends des aspirines et va dormir, tu te sentiras mieux. Fais toi masser et ralentis le rythme'", a-t-il confié à l’époque à People Magazine.