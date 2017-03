Esprits Criminels : Matthew Gray en sang sur Instagram !

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Matthew Gray qui interprète depuis plus de dix ans le très discret Spencer Reid dans Esprits Criminels, a récemment fait paniquer ses fans ! Et pour cause, l’acteur a publié une photo de lui, le visage maculé de sang ! Les réactions de ses abonnés ne se sont pas faites attendre : « J’ai eu peur, je pensais que c’était vrai », « Ha je suis rassuré ! » ou encore « Ne touchez pas à mon Spencer ».

Si de premier abord on s’attend au pire, on comprend en lisant la légende qu’il s’agit de faux sang ! Décidemment, ils sont farceurs ces acteurs… En effet le cliché de Matthew Gray a été pris lors du SouthbySouthwest2017 ! Ce fameux festival regroupant musique (SXSW Music), cinéma (SXSW Film) et médias interactifs (SXSW Interactive), est l’un des événements les plus importants au Texas. L’acteur était présent dans le cadre de la présentation et la nomination de son prochain film : 68 Kill !





Une publication partagée par official matthew gray gubler (@gublergram) le 11 Mars 2017 à 11h36 PST

Une comédie noire pour Matthew Gray…

Dans 68 Kill, Matthew se lance dans la comédie noire, bien loin de son rôle dans la série Esprits Criminels ! Dans ce thriller, l’acteur va endosser le rôle d’un jeune homme qui va se retrouver mêlé à une histoire de meurtre, d’argent et de malheurs. Si d’habitude c’est lui qui traque les criminels, on a hâte de retrouver Matthew Gray dans ce rôle de méchant malgré lui.