Esprits Criminels : Pourquoi Thomas Gibson, alias Hotch, a-t-il quitté la série ?

Par Ambre DEHARO | Ecrit pour TF1 |

Dans l’épisode 6 de la saison 12 d’Esprits Criminels, on en apprenait davantage sur l’absence de Hotch. Une absence soudaine qui pose des questions quant au départ de l’acteur Thomas Gibson.

Après Derek Morgan, l’équipe des sciences du comportement du FBI vient de perdre son leader, Aaron Hotchner (voir vidéo ci-dessous). Un départ précipité, expliqué dans l’épisode 6 de la saison 12 mais concrétisé quelques épisodes plus tôt lorsque "Hotch" est parti en mission spéciale. Dans la réalité, qu’est-il arrivé ? Pourquoi Thomas Gibson est-il parti de la série qui l’avait vu évoluer pendant douze ans ?

C’est suite à une altercation avec l’un des membres de l’équipe scénaristique que tout s’est précipité. Le ton est monté en raison d’un différend créatif entre les deux hommes sur un épisode en tournage et dont Thomas Gibson était chargé de la réalisation. Quelques jours après, la production fait savoir que l’acteur ne ferait plus partie du casting de la série.

Le comédien n’a pas la réputation d’avoir un tempérament toujours facile, il lui a même été demandé de suivre des cours de gestion de la colère afin de désamorcer de possibles tensions. Mais cela n’avait toutefois jamais gêné la carrière de l’acteur. Celui-ci s’est fait connaître dans un genre bien différent de celui de la série policière : la comédie. Entre 1997 et 2002, il a ainsi été l’une des deux têtes d’affiche de la série Dharma et Greg aux côté de Jenna Elfman. Et l’acteur a récemment laissé entendre qu’il pourrait se lancer de nouveau dans le comique. "Le rire est le meilleur médicament qui existe", a-t-il même lancé au Hollywood Reporter.

VIDEO. Le départ de Hotch