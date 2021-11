Esprits criminels saison 7 : Paget Brewster parle de son retour

Remerciée l'année dernière, Paget Brewster a pourtant retrouvé son personnage d'Emily Prentiss au sein de la saison 7 d'Esprits criminels.

Ayant simulé sa mort après un affrontement contre un membre de l'IRA, la Profileuse Emily Prentiss est, depuis, réapparue au générique de la saison 7 d'Esprits criminels... Un départ, puis un retour, orchestrés par la production par simple "souci d'économie" ; comme l'a révélé la comédienne Paget Brewster à TV Guide, en insistant sur le fait qu'elle jugeait cette courte absence comme étant aussi "débile" que "ratée". "Mon contrat précisait qu'il me restait une année de tournage, dont je n'avais pas la moindre idée, à effectuer" dit-elle. "J'étais donc dans l'obligation de revenir !". Pour mémoire, elle et AJ Cook (interprète de JJ) avaient connu le même sort... Un parallèle que l'actrice n'a pas manqué d'établir : "Ils ont pensé qu'ils pourraient économiser un peu d'argent en se débarrassant de nous... Mais, au final, nous sommes toutes les deux de retour".

Une situation conflictuelle qui aurait d'ailleurs très bien pu s'envenimer encore un peu plus : "Je leur ai dit que j'aimerais bien un semblant d'excuses et peut-être même une petite augmentation" continue-t-elle. "Ce à quoi ils m'ont répondu non et m'ont menacé de me poursuivre en justice. Toute cette histoire n'a malheureusement été qu'un grand foutoir... C'était stupide". Malgré tout, la comédienne semble apprécier d'être revenue dans la série et pourrait même encore être là l'année prochaine pour une huitième saison. A ce sujet, elle ajoute : "J'aime tout le monde ici et c'est tout simplement agréable d'avoir du travail... Mais la seule et unique raison justifiant le recours aux cliffhangers chaque année se trouve dans nos contrats. Du coup, l'avenir de Prentiss pourrait bien une nouvelle fois être dans la balance. Tout ce que je peux faire, c'est attendre et voir ce qui se passe... Après tout, ils m'ont déjà renvoyée une fois !".