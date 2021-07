Esprits criminels saison 7 : premières rumeurs

Alors que la fin de la saison 6 est proche sur TF1, voici les premières rumeurs sur la saison 7 d'Esprits criminels.

Bientôt, il sera temps de faire une petite pause avec Esprits criminels. TF1 diffuse actuellement les derniers épisodes de la saison 6 avec des succès d'audiences à chaque fois au rendez-vous et il faudra laisser les agents du FBI spécialisés dans la science du comportement en vacances. Heureusement, voici les premières rumeurs sur la prochaine saison.

Alors que Thomas Gibson a officiellement signé il y a un mois pour retrouver l'équipe, nous en savons plus sur le premier épisode de la saison 7 qui sera diffusé le 21 septembre sur CBS aux Etats-Unis. Le segment s'intitulera en anglais It Takes A Village et parlera d'un personnage nommé Lachlan McDermott, un criminel européen et recherché activement dans le monde...

Par ailleurs, on peut vous dire que le duo Hotch (Thomas Gibson) / JJ (AJ Cook) sera au centre d'un secret de belle envergure. La showrunner Erica Messer a parlé d'un lien indéniable entre eux même s'il ne sera pas forcément romantique. On attend d'en savoir plus.

