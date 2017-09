Esprits Criminels : Shemar Moore ne peut s’empêcher de promouvoir sa nouvelle série

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

L’interprète de l’inoubliable Derek Morgan dans Esprits Criminels sera bientôt à l’affiche d’une nouvelle série, remake du film S.W.A.T unité d’élite. Et l’acteur a visiblement hâte de voir ses nouvelles aventures diffusées à l’écran.

Shemar Moore est un éternel dur à cuire au cœur tendre. Si Derek Morgan manque toujours à de nombreux fans de la série Esprits Criminels (voir vidéo ci-dessous), l’acteur est passé à autre chose et s’apprête à présenter une toute nouvelle série : S.W.A.T, dans laquelle il incarne le sergent Daniel "Hondo" Harrelson. Un homme de terrain précis, avec de l’expérience, et qui n’hésite pas à mettre les mains dans le cambouis lorsqu’il le faut… des qualités qui ne sont pas sans rappeler celles d’un certain détective Morgan.

Cette nouvelle série, qui met en scène une unité d’élite chargée de maintenir ordre et paix dans un Los Angeles sur la brèche, ne débarquera que le 2 novembre prochain aux Etats-Unis. Mais, Shemar Moore semble très impatient de partager ses nouvelles aventures avec ses fans. Sur son compte Instagram, le comédien multiplie depuis plusieurs jours les publications du style "compte à rebours" avant la diffusion du tout premier épisode de S.W.A.T.

"Oui, Hondo sait sourire", "S.W.A.T débarque bientôt, bébé", "quelque chose de fou est arrivé mercredi dernier"… Shemar Moore intrigue, appâte, cherche à susciter l’intérêt du public pour cette nouvelle série, adapté du film éponyme sorti en 2003 avec Colin Farrell et Samuel L.Jackson, lui-même adapté d’un show télévisé de 1975. En France, la série sera prochainement diffusée sur l’une des chaînes du groupe TF1.









SWAT SWAG!!! .... Black Betty, Hondo, and Airplanes! ... something big went down yesterday 😎😎 Une publication partagée par Shemar Moore (@shemarfmoore) le 1 Sept. 2017 à 9h56 PDT





Staying COOL with the fellas.... before we bring the HEAT 💥💥 @jayharrington3 @davidbradleylim @swatcbs Une publication partagée par Shemar Moore (@shemarfmoore) le 31 Août 2017 à 18h06 PDT

VIDEO. Revivez les adieux déchirants de Derek Morgan :