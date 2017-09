Esprits Criminels : Shemar Moore se livre sur sa nouvelle série

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Une page se tourne, une autre s'écrit. Après les adieux déchirants de Derek Morgan dans Esprits Criminels (voir vidéo ci-dessous), les fans de la série se sont demandés quand et à quelle occasion ils auront le plaisir de revoir Shemar Moore à l'écran. La question ne sera cependant pas restée très longtemps en suspens, le comédien de 47 ans ayant très vite rebond avec un nouveau projet, une nouvelle série, cette fois-ci adaptée d'un film des années 2000 : SWAT, unité d'élite, avec Colin Farrell et Samuel L.Jackson.

A l'écran, Shemar Moore incarne désormais le sergent Harrelson, dit Hondo, mais il faudra encore patienter quelques temps avant de découvrir les aventures de son équipe. La série doit débarquer le 2 novembre prochain aux Etats-Unis, et la date de diffusion française n'a pas encore été annoncée. Et le moins que l'on puisse dire c'est que l'acteur se passionne véritablement pour ce nouveau projet. "Franchement, je m'amuse beaucoup, même s'il est vrai que j'ai beaucoup de responsabilités", confiait-il ainsi récemment à Téléstar. "Cette série me passionne et j'y mets tout mon coeur. Et mes partenaires sont tous extraordinaires. Personne n'essaie de marcher sur les plates-formes de l'autre. Quant aux scénarii, ils sont formidablement bien écrits", ajoutait-il.

Une série qui reflète la réalité

Si la série le passionne tant, c'est également car elle reflète une certaine réalité sociale aux Etats-Unis, une réalité qui fait souvent la une des médias outre-Atlantique. "La série évoque de nombreux sujets comme le terrorisme, l'immigration... C'est une série d'action étonnante, vous verrez", a ainsi précisé Shemar Moore. Pour se préparer, l'acteur a expliqué qu'il s'était entraîné avec les vraies équipes du S.W.A.T. des villes de Los Angeles et de San Diego, en Californie. Insistant sur le fait que ces unité étaient composées d'hommes qui "une fois rentrés chez eux, vivent une vie normale avec leur famille, jusqu'au moment où ils sont appelés en mission". De faire, afin d'être prêt à incarner un tel homme d'action, l'acteur a affirmé qu'il ne se "sépare jamais vraiment de ce personnage, car je veux m'en imprégner totalement".

VIDEO. Revivez les adieux déchirants de Derek Morgan :