Les premières minutes du prochain épisode dévoilées

Par Chloe Manseau

Bonne nouvelle, les enquêteurs du BAU sont de retour pour un nouvel épisode inédit qui nous promet son lot de surprises. Découvrez sans plus attendre les premières minutes de l’épisode.

Avis à tous les fans de la série Esprits Criminels. Un nouvel épisode inédit sera diffusé mercredi à 21 h pour votre plus grand plaisir. A cette occasion, l’équipe d’enquêteurs aura la chance de voir le retour de Spencer qui s’était absenté quelques jours pour prendre soin de sa maman atteinte Alzheimer. Toute l’équipe est très concernée par les épreuves que traverse Spencer. Ils connaissent aussi très bien le lien qu’il a réussi à tisser avec sa maman et combien son état de santé peut influer sur son travail. Dans les premières minutes de l’épisode, qu’on vous propose de découvrir, Spencer est de retour. Il semble heureux, mais très nerveux lorsque l’équipe lui demandera des nouvelles de sa maman. Spencer cache-t-il la vérité au sujet de sa mère à son équipe ? Pas le temps de s’apitoyer sur son sort, un nouveau tueur en série doit être arrêté.

Pour les plus curieux, voici un avant-goût de l’épisode qui ne pourrait que vous mettre l’eau la bouche. On apprend que dans l’épisode intitulé « Ensevelis » de la saison 12 d’Esprits Criminels, l’équipe va devoir se rendre en Floride pour résoudre une nouvelle enquête des plus passionnantes. Suite à la découverte de deux meurtres maquillés en suicide, l’équipe se rend sur les lieux. Dans cette affaire le tueur met en scène ses meurtres en dessinant un petit symbole au feutre sur les bras de ses victimes. Peu de temps après, un troisième corps est retrouvé. Il semblerait que cela soit bien un suicide à moins que le tueur n’oblige ses victimes à se suicider.*

Découvrez les premières minutes de l'épisode de demain