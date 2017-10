Les premières minutes du prochain épisode sont en ligne !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Bonne nouvelle pour tous les fans de la série Esprit Criminels ! Les premières minutes de votre fiction favorite ont été dévoilées sur le site, vous pouvez donc d'ores et déjà découvrir les images inédites de votre série, quelques heures avant tout le monde. Un véritable privilège réservé aux internautes de MyTF1.

Reid Spencer, méconnaissable

Dans l'épisode de ce soir, Reid Spencer, le petit génie de l'équipe du BAU, sera arrêté pour possession de drogue après une course poursuite effrénée avec la police mexicaine. Affublé d'une casquette pour cacher son visage et blessé à la main jusqu'au sang, l'homme au QI démesuré semble au bout du rouleau, et surtout, complètement dépassé par les événements. Une situation qui laisse de nombreuses questions en suspens et qui devrait mettre l'eau à la bouche à tous les fans de la série. Que faisait-il en possession de cocaïne et d’héroïne ? Finira-t-il en prison ? Pour le savoir, rendez-vous à 20h50 ce soir sur TF1.