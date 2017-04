Saurez-vous reconnaître cet acteur d’ Esprits Criminels ?

Par Elodie Etienne | Ecrit pour TF1 |

Mais qui se cache donc derrière cette photo… C’est sur son compte Instagram, que l’un des acteurs d’Esprits Criminels, a publié une photo de lui, datant de son enfance. Et si vous regardez attentivement le regard et le sourire de ce jeune garçon, vous allez rapidement faire le rapprochement… Il s’agit en effet de Matthew Gray Gubler, l’interprète de l’exceptionnel et unique Spencer Reid ! L’acteur a posté sa photo sur ses réseaux sociaux avec en légende : « A tous ceux qui se sont moqués de ma cravate Peter Pan et de mon cou en sueur en classe de 5 ème ! Je l’ai toujours! ». Et pour bien confirmer ses propos, Matthew Gray Gubler a publié une photo assez drôle… La tête pensante d’Esprits Criminels a réalisé un montage sur lequel on le voit aujourd’hui,portant sa fameuse cravate! Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas pris une ride…

Inversement de rôles !

Si dans Esprits Criminels Matthew Gray Gubler traque les méchants, dans son prochain film 68 kill ce sera lui le tueur! Dans ce thriller, l’acteur va endosser le rôle d’un jeune homme qui va se retrouver mêlé à une histoire de meurtre, d’argent et de malheurs. Une comédie noire qui va nous permettre de découvrir une autre facette de notre cher Matthew…