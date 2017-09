Le saviez-vous ? Shemar Moore possède une seconde identité

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Shemar Moore est un homme plein de secrets. Les connaîtra-t-on tous un jour ? Probablement pas, mais toujours est-il que plus le temps passe, plus l'acteur laisse filtrer quelques détails sur sa vie, privée notamment. Tant et si bien que lorsque MYTF1 l'avait rencontré plus tôt dans l'année, le comédien, qui pendant plus de dix ans a incarné l'inoubliable Derek Morgan dans Esprits Criminels, avait confié qu'il parlait un peu français, car sa grand-mère était née et vivait à Montréal, au Québec, et que sa mère y avait donc grandi. Enfant, le comédien avait pour habitude de se rendre souvent dans cette province canadienne francophone. Sa grand-mère ne parlant pas un mot d'anglais, le jeune Shemar a donc appris le farnçais.

Et bien, aujourd'hui, il fait de nouvelles révélations. Ainsi, lors d'un entretien avec Téléstar, Shemar Moore a confirmé qu'il possédait, en quelque sorte, une seconde identité. Ainsi, l'acteur se prénomme également Serge... Oui, Serge. De quoi se demander comment l'acteur a obtenu ce prénom. "Parce que, quand j'ai appris le français, j'ai décidé de me choisir un prénom francophone", a-t-il ainsi expliqué. "Et comme celui-ci commençait par un S, comme Shemar, je n'ai pas hésité", a-t-il conclu en riant.

