Shemar Moore en dit un peu plus sur son retour dans la série

Ce n'était qu'une rumeur c'est désormais certain : Shemar Moore fera son retour dans "Esprits Criminels". Il se confie sur come-back rêvé par les fans.

Ses adieux avaient été déchirants. Mais, voici une bonne nouvelle pour les fans de Shemar Moore aka Derek Morgan dans Esprits criminels : le beau gosse sera de retour dans la série. En effet, l’acteur va reprendre du service dans un épisode de la saison 13. Un épisode, ce n’est pas grand-chose mais c’est déjà mieux que rien.

Dans cet opus, Derek Morgan prêtera mains fortes à sa "baby girl", Pene­lope Garcia, en difficulté sur une enquête compliquée qui affecte sa vie personnelle. Pour Shemar Moore : "je devais retourner à la maison Esprits criminels parce qu'avec Kirsten Vangsness, qui joue Penelope Garcia, nous avons créé un lien. C'était notre amitié hors caméra que nous avons ensuite mise à l'écran."

Le cannibale Floyd Feylinn Ferrell est de retour dans cet épisode très particulier. Le même qui avait causé quelques dommages physiques à Penelope puisqu’elle avait été touché par une balle lors de la troisième saison. Il est sûr que la jeune femme aura besoin de soutien de la part de son ami. D’autant plus que la relation entre ces deux-là est particulière : "Esprits criminels est une série intense. C'était bien d'avoir de la légèreté. Morgan et Garcia ont juste eu cette relation légère qui donnait un moment pour respirer et sortir de l'obscurité des événements."

