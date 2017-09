Esprits Criminels : Shemar Moore promet une belle surprise aux fans de la série

Par A.D | Ecrit pour TF1 |

Le public aura-t-il une chance de revoir, un jour, Derek Morgan, sur les écrans dans Esprits Criminels ? Les adieux du personnages la saison dernière ont marqué les esprits, et ont mis la larme à l'oeil à plus d'un fan (voir vidéo ci-dessous). Car après dix ans de bons et loyaux services, voir l'agent spécial du FBI rendre son costume faisait mal au coeur. Le personnage de Derek Morgan étant l'un des plus charismatiques et des favoris des téléspectateurs, son départ avait choqué.

D'autant que la relation privilégiée entre Derek et Penelope est l'une des plus belles relations de télévision. Et depuis son départ de la série, Shemar Moore n'a pas réellement eu le temps de se poser et de repenser à toutes ses années dans la peau de Derek Morgan. Après une campagne publicitaire pour une marque française de vêtements, l'acteur a décroché le rôle principal d'une nouvelle série d'action : S.W.A.T, une adaptation du film du même nom avec Colin Farrell et Samuel L. Jackson. Ces derniers mois, l 'acteur a donc suivi une préparation et un entraînement physique intense avant d'entamer le tournage.

Derek de retour ?

Shama Moore a cependant récemment confié à Téléstar qu'il n'avait pas encore nécessairement tourné la page Esprits Criminels. Interrogé sur les rumeurs qui évoquent son retour et donc celui de Derek Morgan dans la série à succès, l'acteur a répondu tout simplement :"Je ne peux rien dire mais la rumeur existe, c'est vrai". Avant de lancer, énigmatique : "Une belle surprise aura lieu sous peu pour les fans de la série"...

VIDEO. Revivez les adieux déchirants de Derek Morgan :