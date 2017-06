Thomas Gibson (Aaron Hotchner) s’éclate avec son fils à Roland Garros

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

Avis à tous les fans de la série Esprits Criminels. Alors que les téléspectateurs s’apprêtent à découvrir un nouvel épisode inédit de la saison 12 ce soir sur TF1, Thomas Gibson a réservé une belle surprise à ses fans français. Très actif sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, l’acteur de 54 ans poste régulièrement des photos de son quotidien et de sa carrière à ses 235 000 abonnés. Il y a trois jours, il a posté une photo dans une voiture avec la Tour Eiffel au loin. L’agent Hotchner est, en effet, à Paris, pour le plus grand bonheur de ses fans. Et puisque Thomas Gibson est un grand fan de sport, il n’a pas pu résister au plaisir de passer le week-end à Roland Garros avec ses enfants pour assister à la grande finale.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’acteur a su comment faire plaisir à ses fans en postant de nombreuses photos de son week-end parisien. Comme on pouvait s’y attendre ses clichés ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Si certains semblaient déçus de n’avoir pas pu croiser l’acteur dans les rues de Paris pendant ce week-end, d’autres ont salué la relation forte qui s’est noué entre le père et le fils. L’agent Aaron Hotchner va-t-il rester encore quelques jours en France avant de retourner à Los Angeles ?





Bonjour Une publication partagée par @thomasgibsonofficial le 9 Juin 2017 à 2h33 PDT





Travis has had enough of the selfies... #still lucky #lacoste🐊 #lacoste #rolandgarros #frenchopen2017 Une publication partagée par @thomasgibsonofficial le 9 Juin 2017 à 7h02 PDT





Roland Garros for the Final! #frenchopen2017 #rolandgarros #lacoste #mercilacoste🐊 #lucky Une publication partagée par @thomasgibsonofficial le 11 Juin 2017 à 4h04 PDT