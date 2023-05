Thomas Gibson dévoile une photo dossier hilarante

Thomas Gibson, l’acteur qui interprète le rôle d’Aaron Hotchner dans la série Esprits Criminels vient de publier une photo sur Instagram qui a fait l’effet d’une bombe. Découvrez cette photo dossier sans plus tarder.

Le meilleur moyen d’en savoir plus sur les acteurs des séries, c’est certainement d’aller faire un tour sur leur compte Instagram. Le réseau social est, sans conteste, devenu un outil indispensable pour chaque sérivore qui se respecte. Thomas Gibson qui interprète, le rôle de l’agent Aaron Hotchner dans la série Esprits Criminels fait partie de ces acteurs très actifs sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Il y a 3 jours, l’acteur a posté une photo dossier sur son compte qui a littéralement fait l’effet d’une bombe.

Si les fans de Thomas Gibson pensaient tout savoir de leur acteur préféré, qu’ils se préparent à être surpris. Sur cette photo, on découvre l’acteur dans une série à laquelle il participait en 1994 : intitulée les Chroniques de San Francisco. Sur cette photo, il est accompagné de deux actrices qui jouent également dans la série. En légende, Thomas Gibson propose de départager leurs coiffures. Quelle coupe de cheveux ressemble le plus à celles portées dans les années 1970 ? Les paris sont ouverts et le moins que l’on puisse dire, c’est que les fans de l’acteur de la série Esprits Criminels se sont particulièrement pris au jeu, Thomas Gibson va-t-il battre un nouveau record de likes avec cette photo dossier ?