Une finaliste de The Voice invitée dans Esprits Criminels !

C’est un mini-événement : un talent finaliste de l’émission The Voice fera une apparition dans l’épisode 11 de la saison 12 de la série Esprits Criminels diffusé ce mercredi à 21h sur TF1.

Ce mercredi soir dans Esprits Criminels, Dia Frampton, finaliste de la saison de The Voice USA, donnera la réplique aux profilers de la BAU.

Une touche de The Voice dans Esprits Criminels

Nous le savons, vous allez passer votre mercredi soir devant TF1 pour suivre l’épisode 11 de la saison 12 de la série Esprits Criminels intitulé « Ensevelis », un épisode qui s’annonce fort puisque nos profilers adorés vont devoir enquêter sur des meurtres déguisés en suicide. Mais aussi, dans cet épisode, vous aurez droit à petite touche de l’émission The Voice : en effet, est invitée de cet épisode Dia Frampton, finaliste de la toute première saison de la version américaine de The Voice !





Slimane aussi a fait l’acteur sur TF1 !

En France aussi, plusieurs talents de The Voice ont fait des apparitions remarquées sur le petit écran : on peut citer Aurore Delplace (saison 2) et Florence Coste (saison 3), vues dans Joséphien Ange Gardien, mais aussi Slimane, le grand vainqueur de la saison 5, qui a donné la réplique à Jean-Luc Reichmann dans la série Léo Mattéi dans un épisode très fort.









Spencer Reid au centre de cet épisode inédit

Mais revenons à la série Esprits Criminels et l’épisode qui vous attend mercredi soir sur TF1 : outre l’enquête difficile qui attend l’équipe menée désormais par Emily Prentiss, Spencer Reid sera au cœur de l’intrigue. En effet, dès le début de l’épisode, il va recevoir un appel inquiétant… Regardez, c’est une grande exclu offerte par MYTF1 !