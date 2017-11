Une nouvelle femme dans la vie de Shemar Moore ? Il répond !

Par P.H. | Ecrit pour TF1 |

On ne compte plus les rumeurs qui tournent sur la vie privée de Shemar Moore. Alors que des bruits de couloir réguliers évoquent son homosexualité, d’autres clament qu’il ne veut pas "sortir avec des femmes de couleur". Et ce n’est pas tout puisqu’une photo publiée sur la toile, sur laquelle on le voit en train d’embrasser Phaedra Parks - une ex-star de l’émission de télé-réalité Real Housewives of Atlanta – a fait naître une nouvelle rumeur le disant en couple.

Fatigué de voir sa vie privée être disséquée aussi bien par les médias que par les internautes, l’acteur qui incarnait Derek Morgan dans Esprits Criminels a répliqué dans un message posté sur Instagram. "J’ai rencontré Phaedra Parks une fois dans un talk-show il y a un an. J’ai flirté avec elle, on s’est embrassés, on a bu ensemble, tout ça dans l’émission. On a pris des photos ensemble sur le plateau. Je ne sors pas avec quelqu’un que je ne connais pas. Je ne regarde pas la télé-réalité", a-t-il ainsi lancé.

"J’ai juste décidé de prendre du bon temps et elle était aussi joueuse que moi. Nous avons flirté, nous nous sommes légèrement embrassés. Et c’est devenu viral. C’est ma seule et unique rencontre avec Phaedra”, a également affirmé un peu plus tôt le comédien qui devrait faire son retour prochainement dans la série qui l’a rendu célèbre : Esprits criminels. Revenant sur les rumeurs autour de son homosexualité présumée – des rumeurs qu’il a déjà niées -, Shemar Moore a juste confié : "J’aime toutes les femmes, peu importe leurs formes, leur poids ou leur couleur de peau".





Clap Back... 0 to 100 REAL QUICK!!! ..... just in a mood and felt like running my mouth... let the comments and social media RIDICULOUSNESS..... BEGIN!!! ...... this should be FUNNY!!!!! 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤣🤣🤣 @balleralert @theshaderoom Une publication partagée par Shemar Moore (@shemarfmoore) le 11 Nov. 2017 à 15h04 PST

