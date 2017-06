Mais qui est vraiment Luke Alvez (Adam Rodriguez) ?

Par Chloe Manseau | Ecrit pour TF1 |

La tension était à son comble hier soir pour les téléspectateurs qui découvraient hier soir le premier épisode inédit de la saison 12 d’Esprits Criminels. Derek Morgan ne fait plus partie de l’équipe et une place est désormais à prendre. Mais comment remplacer quelqu’un que personne ne pourrait remplacer ? La situation s’avère difficile pour l’équipe qui est occupée à retrouver les 13 tueurs qui se sont évadés de prison. L’agent Hotchner et son équipe vont devoir collaborer avec Luke qui fait partie de l’unité des fugitifs du FBI et le moins que l’on puisse dire, c’est que Luke ne voit pas le profilage d’un bon œil pour l’aider dans son enquête.

Au cours de l’épisode Luke va se révéler particulièrement performant, mais Penelope Garcia va montrer des signes de revendications et beaucoup d’agressivité à son encontre. Il a faut dire qu'elle avait développé une relation très spéciale avec Derek et que son départ l'a bouleversée. Mais l’ultime scène de cet épisode est certainement la plus riche en informations. Luke Alvez a fini par accepter la proposition de rejoindre l’équipe. La discussion qu’il finit par avoir avec Garcia laisse entrevoir une amélioration de la situation. Les téléspectateurs finissent par découvrir que la vie de Luke est très mystérieuse voire spartiate.

C’est un personnage qui semble à la recherche de fantaisie et Garcia pourrait bien être celle qui pourrait mettre un peu de couleur à son quotidien. Si les twittos ont été conquis par ce nouveau personnage, on se demande bien comment Luke Alvez pourrait bien s’intégrer dans l’équipe dans les prochains épisodes ? Est-ce une mission impossible ?