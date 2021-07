Esprits criminels - S02 E13 - Face-à-face

Gideon et son équipe ont affaire au plus prolifique des tueurs en série de leur carrière. La tâche de l'unité d'élite est d'autant plus difficile que le tueur retient une femme en otage. Ils doivent donc convaincre les autorités de différer leur arrestation pour la sauver.