Esprits criminels - S03 E14 - Ancienne blessure

Rossi rouvre un dossier non élucidé : le double homicide d’un couple qui a laissé trois orphelins. Obsédé par le fait que le meurtrier est toujours en liberté, il veut l'arrêter. L‘équipe s’inquiète pour lui et décide de le soutenir dans son enquête non officielle. Parallèlement, Hotch et Reid se retrouvent dans une situation dangereuse durant l’interrogatoire d’un condamné à mort.