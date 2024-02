Esprits criminels - S05 E15 - L'ennemi public

L’unité enquête sur un tueur en série dont le mode opératoire est de trancher la gorge de ses proies. Ses victimes sont choisies au hasard et ne correspondent à aucun critère particulier. Son but est de semer la terreur et d’attirer l’attention des habitants de la ville de Providence, dans l'Etat de Rhode Island.