Esprits criminels - S05 E9 - Course contre la mort

Foyet, l'éventreur, poursuit Hotch et sa famille. Il finit par enlever Haley et leur petit garçon. Hotch et toute l’équipe ne réussissent pas à déjouer son piège et sont, ensuite, interrogés sur le déroulement et les conséquences de cette affaire par l’agent Strauss.