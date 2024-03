Esprits criminels - S06 E14 - La mémoire des sens

Un chauffeur de taxi ayant un odorat très sensible tue des femmes pour extraire leur parfum naturel. L’équipe du FBI part donc pour Los Angeles afin de le traquer. Après avoir établi son profil et compris dans quel but il tuait ses victimes, Reid demande à Garcia de chercher une personne qui aurait acheté toute une liste de produits spéciaux. Garcia trouve l’adresse du tueur grâce à cette recherche et l’équipe arrive juste avant qu’il ne commette un autre meurtre.