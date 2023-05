Esprits criminels - S06 E15 - Je sais ce que j'ai à faire

L’unité d’élite enquête sur des disparitions mystérieuses dans l’Etat de New York. La première victime retrouvée à la surface du lac Onondaga présente de nombreuses blessures par perforation. Plus l’enquête avance et plus le profil semble être celui d’une femme, tueuse en série. Prentiss reçoit deux appels de Tsia, son ancienne collègue d’Interpol. Lors du deuxième appel, cette dernière lui apprend que Jeremy, son mari, vient de mourir dans des conditions étranges. Pour Tsia, cela ne fait aucun doute, Ian Doyle est impliqué dans la mort de son époux.