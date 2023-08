Esprits criminels - S06 E18 - Lauren

Prentiss quitte les bureaux du FBI sans prévenir personne et se met à la recherche de Ian. Elle réussit à retrouver sa trace à Boston mais, en tentant de l’éliminer, elle tombe dans un piège et se fait kidnapper. Durant son face-à-face avec Ian, on en apprend un peu plus sur le passé de Prentiss à Interpol et on découvre qu’elle a eu une liaison avec Ian à l’époque où elle travaillait sous couverture. Ian veut se venger car il la tient pour responsable de la mort de son fils. Mais Prentiss lui avoue que c’était une mise en scène et que son fils n’est pas mort.