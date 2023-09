Esprits criminels - S06 E19 - Accepter l'inacceptable

Après avoir tué quatre personnes dans une armurerie pour se procurer une arme, Shelley Chamberlain sème la terreur à Tampa en tirant sur toutes les personnes représentant les forces de premier secours. L’équipe du FBI la suit à la trace et comprend que le suspect a dû subir la perte d’un être cher. Ils finissent par découvrir son identité mais arrivent chez son mari et elle trop tard. Ils sont, en effet, allés fêter l’anniversaire de leur fils défunt à l’endroit où ce dernier adorait le célébrer. Sur place, Shelley prend en otage une famille et Hotch est obligé d’intervenir pour stopper la situation.