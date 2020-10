Esprits criminels - S06 E22 - Chambre noire

Une jeune femme est retrouvée inconsciente sur le bord d’une route et les blessures dont elle souffre rappellent celles trouvées sur le cadavre d’une inconnue dans la même région, trois ans plus tôt. L’équipe de Hotch se rend donc sur place pour aider la police locale. La victime meurt des suites de ses blessures mais, très vite, l’équipe comprend qu’une autre jeune femme est toujours retenue prisonnière par le suspect. Les soupçons se dirigent rapidement vers Marcus Talbot, un professeur, et toutes les preuves ont l’air de l’incriminer, mais Morgan et Reid comprennent que le vrai suspect essaie de piéger Talbot.