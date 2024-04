Esprits criminels - S07 E01 - Tous pour elle

L’équipe de Hotchner est entendue par une commission suite au nom respect des procédures concernant l’arrestation de Ian Doyle. En effet, Morgan n’ayant cessé de rechercher Doyle après la mort d’Emily, il finit par le retrouver en suivant la trace de son fils, Declan. Mais une fois Doyle appréhendé, l’équipe se rend compte de la disparition de Declan. Ils comprennent alors que Doyle n’y est pour rien et Hotch décide de faire revenir Emily pour les aider. Tout le monde est sous le choc, mais il faut retrouver Declan de toute urgence. Grâce aux informations données par Doyle, l’équipe identifie les auteurs du kidnapping. Il s’agit de la mère de Declan et de Lachlan McDermott, dont le frère a été assassiné par Doyle. Reid propose alors de procéder à un échange : Doyle contre l’enfant. Mais la situation dégénère et Doyle meurt pendant la fusillade. Une fois la décision de la commission connue, Emily décide de réintégrer l’équipe.