Esprits criminels - S07 E02 - Cinq sens

L’unité d’élite intervient à Durant, dans l’Oklahoma, pour enquêter sur un tueur en série qui kidnappe ses victimes pour les séquestrer et les priver de leurs cinq sens en les brûlant à l’acide sulfurique. Ces proies de substitution incarnent la femme qui a, autrefois, rejeté le suspect, handicapé mental, qui n’est pas parvenu à surmonter cet échec. Reid ne parvient toujours pas à pardonner Prentiss et JJ de l’avoir manipulé et fait preuve d’une grande froideur à leur égard.