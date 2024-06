Esprits criminels - S07 E12 - La mélodie du malheur

L'unité d'élite est chargée d'intervenir à Houston où un violeur en série surnommé "Le pianiste" agresse ses anciennes victimes une seconde fois. Ce dernier semble être passé à la vitesse supérieure car cette fois, il suit ses proies jusqu'à leur domicile. Prentiss assiste à sa dernière séance de thérapie et estime être en parfaite santé mentale. Hotch a des doutes et il la convoque pour en parler avec elle. Plus l'enquête avance et plus il s'avère qu'un deuxième suspect, imitateur, s'inspire du "Pianiste" pour violer ses anciennes victimes. Il ne se contente pas de le copier, puisqu'il va jusqu'à tuer une de ses proies.