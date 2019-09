Esprits criminels - S07 E13 - Le rouge et le noir

Curtis Banks, un joueur compulsif, se met à tuer des personnes en pensant que le rituel du meurtre lui fera avoir de la chance au jeu. Et comme sa martingale fonctionne pour le premier meurtre, il recommence à tuer dès que la chance n’est plus aux rendez-vous. L’équipe de Hotch se lance à sa recherche mais une fois localisé à un tournoi de poker, Curtis réussit à leur échapper. Après avoir compris que la plupart des victimes sont des connaissances du tueur, ils finissent par l’identifier. Hélas, pour échapper au FBI, Curtis s’apprête à tuer sa femme pour avoir le plus de chance possible.