Esprits criminels - S08 E01 - Le silencieux

L’unité d’élite est dépêchée au Texas suite à l’évasion d’un prisonnier. Ce dernier a profité de l’accident de l’ambulance qui le transportait à l’hôpital du comté pour s’enfuir, non sans avoir tué les ambulanciers et son gardien au préalable. Mais le sort réservé au gardien met la puce à l’oreille de l’équipe. Le prisonnier lui a cousu la bouche, ce qui les pousse à conclure qu’il s’agit du "Silencieux", un tueur en série ayant sévi huit ans auparavant et à qui on attribue les meurtres de trois femmes à qui on a cousu la bouche avant de les abandonner dans un fossé. En se rendant sur place, l’équipe découvre différents éléments : le tueur est un lecteur acharné, dans plusieurs langues. Il écrit beaucoup et à présent, il laisse des messages dans les bouches de ses victimes. Persuadés qu’il s’agit d’indices quant au but final du tueur, les enquêteurs s'en remettent à l’agent Alex Blake, nouvellement arrivée parmi eux en remplacement d’Emily Prentiss, partie en poste à Londres, dont la spécialité est la linguistique.