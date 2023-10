Esprits criminels - S08 E01 - Zugzwang

Maeve, la femme avec laquelle Reid a lié une relation amoureuse à distance, a disparu. Il pense qu’elle a été enlevée par la personne qui la harcelait. Reid convoque Hotch et lui raconte toute l’histoire afin que l’équipe se lance à sa recherche. Garcia réussit à identifier Maeve et lorsque J.J. et Morgan arrivent chez elle, ils trouvent des signes de lutte qui confirment l’enlèvement. Les parents de Maeve leur apprennent qu’elle a un fiancé, Bobby. En allant l’interroger, Reid se rend compte que c’est l’homme qui était au restaurant le soir où Maeve et Reid devaient se rencontrer.