Esprits criminels - S08 E02 - Le cycle de la mort

L’unité d’élite est chargée d’enquêter sur deux meurtres similaires, commis dans deux lieux relativement proches l’un de l’autre. Les deux victimes, Charlie Clayton et Floressa, ont été tuées d’un coup de burin à la base du crâne et à chaque fois, on a retrouvé une grande quantité de larves sur les lieux. Les défuntes appartenant toutes les deux à des religions considérées comme "marginales", l’équipe pense avoir affaire à des meurtres à caractère religieux, les larves ayant pour but de fausser les analyses médico-légales.