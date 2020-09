Esprits criminels - S08 E03 - Jeux de miroir

L’unité d’élite est dépêchée à Kansas City après la découverte des corps de trois membres d’une même famille, d’abord portés disparus : le père, la mère et la fille. Le jeune fils, quant à lui, demeure introuvable. Très vite, ils apprennent la disparition d’une autre famille, similaire à la première. L’équipe se rend vite compte que derrière l'image de bonheur et d’harmonie véhiculée par différentes pages web personnelles, les deux familles traversaient, en fait, une crise profonde. Ils se mettent rapidement à la recherche d’un homme n’ayant jamais connu une telle harmonie familiale et reprochant aux autres familles de vouloir faire semblant d’être soudées, alors qu’elles sont toutes aussi désunies que la sienne.