Esprits criminels - S08 E08 - Sortie scolaire

Tous les élèves d’un bus scolaire sont enlevés, ainsi que le chauffeur et l’accompagnatrice. L’équipe du FBI se rend sur les lieux pour tenter de retrouver tout le monde. Le corps du chauffeur est retrouvé, mais aucune trace des enfants et de l’accompagnatrice. Garcia réussit à localiser le bus grâce à son GPS et le FBI récupère quatorze enfants, mais il en manque toujours dix et l’accompagnatrice...